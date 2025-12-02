Реклама

07:33, 2 декабря 2025Россия

В российском регионе после атаки беспилотников загорелись объекты ТЭК

Клычков: В Орловской области из-за атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Орловской области в результате атаки беспилотников загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что возгорания зафиксированы на объектах в Ливенском районе. По словам губернатора, никто не пострадал. «На месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал он.

Gо данным Минобороны России, минувшей ночью под удар также попали Брянская, Волгоградская, Липецкая, Ростовская и Тверская области, Крым, Краснодарский край и Чечня. В общей сложности над регионами страны сбили 45 дронов.

