В российском регионе после атаки беспилотников загорелись объекты ТЭК

Клычков: В Орловской области из-за атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК

В Орловской области в результате атаки беспилотников загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что возгорания зафиксированы на объектах в Ливенском районе. По словам губернатора, никто не пострадал. «На месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал он.

Gо данным Минобороны России, минувшей ночью под удар также попали Брянская, Волгоградская, Липецкая, Ростовская и Тверская области, Крым, Краснодарский край и Чечня. В общей сложности над регионами страны сбили 45 дронов.