17:14, 2 декабря 2025

В США рассказали о работоспособности Трампа

NYP: Президент США Трамп работает до 12 часов в сутки
Виктория Кондратьева
Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп работает до 12 часов в сутки, несмотря на сообщения о его сниженной из-за старения работоспособности. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Таким образом издание опровергло публикацию The New York Times (NYT), в которой утверждалось, что Трамп «сталкивается с реалиями старения» на посту президента. В материале отмечается, что американскому лидеру якобы становится все сложнее поддерживать образ энергичного политика из-за возраста. NYP привела данные, опровергающие утверждения NYT.

«Неопубликованные ранее "частные записи" охватывают 10 рабочих дней с 12 по 25 ноября — день, когда вышла статья [NYT], и показывают, что президент работал примерно по 50 часов в неделю, не считая официальных обязанностей, которые он мог исполнять по выходным», — утверждается в публикации.

Ранее Трамп раскритиковал издание The New York Times за статью о своем старении и назвал газету врагом народа.

