Жена Александра Цекало поделилась снимками в откровенном бикини

Жена продюсера Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в раздельном купальнике

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в откровенном раздельном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница предстала на размещенных кадрах в серебристом бикини, состоящем из бюстгальтера с глубоким вырезом на груди и плавок. Избранница российского продюсера позировала с распущенными волосами, при этом накинув на плечи для одного снимка атласную рубашку.

Подписчики оценили фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией. «Ты определенно совершенство», «Идеальна», «У тебя, помимо красивой фигуры, еще красивые уши», «Огонь», «Великолепна», — высказывались пользователи сети.

В ноябре Дарина Эрвин показала откровенный образ в новой фотосессии. Тогда жена Цекало продемонстрировала фигуру в кожаных брюках и розовой майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивала ее обнаженная грудь.