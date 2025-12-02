Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:54, 2 декабря 2025Ценности

Жена Александра Цекало поделилась снимками в откровенном бикини

Жена продюсера Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в раздельном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в откровенном раздельном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница предстала на размещенных кадрах в серебристом бикини, состоящем из бюстгальтера с глубоким вырезом на груди и плавок. Избранница российского продюсера позировала с распущенными волосами, при этом накинув на плечи для одного снимка атласную рубашку.

Подписчики оценили фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией. «Ты определенно совершенство», «Идеальна», «У тебя, помимо красивой фигуры, еще красивые уши», «Огонь», «Великолепна», — высказывались пользователи сети.

В ноябре Дарина Эрвин показала откровенный образ в новой фотосессии. Тогда жена Цекало продемонстрировала фигуру в кожаных брюках и розовой майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивала ее обнаженная грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?

    Игрок потерял более семи миллионов рублей на матче между «Челси» и «Арсеналом»

    Названо число стран-покупателей российского продовольствия

    Денис Майданов призвал понять уехавших из России артистов

    Теннисистка Серена Уильямс высказалась о критике ее фигуры

    Отношение россиян к поведению Долиной оценили

    В Госдуме ответили на сообщение о подготовке Европы к войне с Россией

    Песков ответил на обвинения Европы

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Оборонный сектор Европы столкнулся с серьезными трудностями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости