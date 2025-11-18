Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:09, 18 ноября 2025Ценности

Жена Александра Цекало показала грудь в прозрачной майке

Жена продюсера Цекало Дарина Эрвин показала откровенный образ в фотосессии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала откровенный образ в новой фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный фотограф Таурат Хосейн запечатлел 34-летнюю художницу сидящей на стуле. Она позировала перед ним в бежевых кожаных брюках и розовой майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивала обнаженная грудь. Также на ней были черные лакированные ботинки и белая шляпа в ковбойском стиле. Внешний вид знаменитости завершили массивные серьги из серебра.

«Я была отправлена на эту планету не для погодных условий. Я здесь, чтобы радовать и раздражать людей своим поведением», — подписала она публикацию.

Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин прогулялась по пляжу в откровенном виде. Тогда возлюбленная Цекало поделилась снимками, на которых предстала в белом прозрачном платье.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости