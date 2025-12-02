Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

Сексолог Софи Роос назвала несколько главных правил отличного секса в менопаузу, в том числе посоветовала женщинам, которые вступили в этот период, чаще мастурбировать. Ее рекомендации опубликовало издание HuffPost.

Прежде всего специалистка рекомендовала женщинам принять неизбежные изменения либидо. В этот период сексуальное влечение может как снизиться, так и, наоборот, усилиться. Однако, по словам Роос, паниковать из-за подобных изменений не стоит. Лучше рассматривать их как шанс открыть для себя что-то новое в сексе.

Во время менопаузы из-за изменения уровня эстрогена может усилиться сухость влагалища, добавила сексолог. Чтобы избежать дискомфорта при половом контакте и, как следствие, падения либидо, она посоветовала использовать смазку на силиконовой или водной основе. По этой же причине Роос порекомендовала уделять больше времени прелюдии.

Еще одна ее рекомендация — чаще мастурбировать. «Откройте для себя новые способы возбуждения, например, чтение эротических романов или просмотр порно. Покупайте секс-игрушки, особенно вибраторы, используйте много смазки и получайте удовольствие» — призвала сексолог.

Также она посоветовала женщинам откровенно общаться с партнером о своем состоянии, выполнять упражнения Кегеля и другие упражнения для укрепления мышц тазового дна.

Ранее Роос призвала заниматься сексом перед свиданием, а не после него. Она утверждает, что такой подход меняет привычный ход вещей и позволяет вырваться из рутины.

