Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 2 декабря 2025Забота о себе

Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

Наталья Обрядина1

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Софи Роос назвала несколько главных правил отличного секса в менопаузу, в том числе посоветовала женщинам, которые вступили в этот период, чаще мастурбировать. Ее рекомендации опубликовало издание HuffPost.

Прежде всего специалистка рекомендовала женщинам принять неизбежные изменения либидо. В этот период сексуальное влечение может как снизиться, так и, наоборот, усилиться. Однако, по словам Роос, паниковать из-за подобных изменений не стоит. Лучше рассматривать их как шанс открыть для себя что-то новое в сексе.

Во время менопаузы из-за изменения уровня эстрогена может усилиться сухость влагалища, добавила сексолог. Чтобы избежать дискомфорта при половом контакте и, как следствие, падения либидо, она посоветовала использовать смазку на силиконовой или водной основе. По этой же причине Роос порекомендовала уделять больше времени прелюдии.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Еще одна ее рекомендация — чаще мастурбировать. «Откройте для себя новые способы возбуждения, например, чтение эротических романов или просмотр порно. Покупайте секс-игрушки, особенно вибраторы, используйте много смазки и получайте удовольствие» — призвала сексолог.

Также она посоветовала женщинам откровенно общаться с партнером о своем состоянии, выполнять упражнения Кегеля и другие упражнения для укрепления мышц тазового дна.

Ранее Роос призвала заниматься сексом перед свиданием, а не после него. Она утверждает, что такой подход меняет привычный ход вещей и позволяет вырваться из рутины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Россиянин побывал на пляже в Голландии и описал девушек там фразой «хорошие гены»

    В США объяснили нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

    Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

    Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

    Трамп поставил Мадуро ультиматум

    В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

    Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

    России предрекли победу в случае начала ядерного конфликта с НАТО

    Военный эксперт назвал последствие потери Красноармейска для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости