02:01, 10 октября 2025

Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Софи Роос подсказала парам неожиданный способ сделать семейную жизнь интереснее, а секс приятнее. Ее совет опубликовало издание HuffPost.

Смысл предложенного сексологом лайфхака заключается в том, чтобы заниматься с партнером сексом перед свиданием, а не после. Она утверждает, что такой подход меняет привычный ход вещей и позволяет вырваться из рутины. «К тому же после секса повышается уровень окситоцина и дофамина — гормонов, заставляющих чувствовать себя более расслабленным, счастливым и энергичным. В таком настроении свидание с большой долей вероятности пройдет намного лучше», — считает специалистка.

К тому же добавила она, секс перед свиданием снимает тревогу о предстоящей интимной близости. «Если после ужина в ресторане или вечерней прогулки захочется спать, то разочарования не будет, так как секс уже был. Однако при этом никто не мешает повторить процесс», — заявила Роос.

Сексолог предупредила, что секс до свидания не должен становиться обязанностью. Она призвала воспринимать этот совет как способ внести разнообразие и новизну в отношения.

Ранее психолог Гурит Бирнбаум опровергла популярный миф о том, что отсутствие секса ведет к проблемам в паре. По ее словам, не все счастливые пары проводят каждый день в постели.

