19:27, 3 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин захотел возбудить уголовные дела в отношении пятерых российских судей

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовные дела о коррупции в отношении пяти российских судей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о пяти представителях Советского района Ростовской области. Следствие планирует возбудить уголовные дела в отношении судьи Советского районного суда в отставке Олега Батальщикова, мирового судьи в отставке Эльмиры Пономаревой, судьи в отставке Наталии Цмакаловой, действующего судьи Советского районного суда Артура Маслова, а также председателя Советского районного суда в отставке Елены Коблевой.

Ранее Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой.

