Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 3 декабря 2025Мир

Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

Глава МИД Бельгии Прево назвал изъятие активов России худшим из всех вариантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emile Windal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Изъятие активов России для выдачи кредита Украине является худшим из всех доступных вариантов финансирования Киева. Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, трансляцию вело агентство Associated Press.

«Мы много раз говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда раньше не осуществлялось. Поэтому мы продолжаем призывать к альтернативному решению», — подчеркнул он.

Министр отметил, что схема с компенсационным кредитом влечет за собой сопутствующие экономические, финансовые и юридические риски. По его словам, Бельгия разочарована тем, что власти Евросоюза «не слышат» ее позицию и продолжают «преуменьшать» значимость ее опасений.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что никто на Западе в действительности не верит, что Россия окажется проигравшей стороной в конфликте с Украиной. По его словам, передача Киеву российских активов была бы возможна только в качестве репараций в случае поражения РФ, однако вероятность подобного сценария крайне низка.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай ответил на инициативу ЕС об изъятии активов России

    Президент Бразилии заявил о наличии химии в их общении с Трампом

    В России оценили вероятность отмены закона о дискредитации армии после окончания СВО

    Закон об ипотеке пересмотрят после «схемы Долиной»

    Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века

    Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

    Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

    Российский курорт назвали самым дорогостоящим для отдыха в декабре

    Еврокомиссия предложила выделить Украине сотни миллиардов из активов России

    Россияне назвали приемлемую цену видеоигр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok