Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

Изъятие активов России для выдачи кредита Украине является худшим из всех доступных вариантов финансирования Киева. Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, трансляцию вело агентство Associated Press.
«Мы много раз говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда раньше не осуществлялось. Поэтому мы продолжаем призывать к альтернативному решению», — подчеркнул он.
Министр отметил, что схема с компенсационным кредитом влечет за собой сопутствующие экономические, финансовые и юридические риски. По его словам, Бельгия разочарована тем, что власти Евросоюза «не слышат» ее позицию и продолжают «преуменьшать» значимость ее опасений.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что никто на Западе в действительности не верит, что Россия окажется проигравшей стороной в конфликте с Украиной. По его словам, передача Киеву российских активов была бы возможна только в качестве репараций в случае поражения РФ, однако вероятность подобного сценария крайне низка.