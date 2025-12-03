Боевик ВМС Украины Печенюк продал военные разработки частным лицам

Военнослужащий 385-й бригады Военно-морского флота (ВМС) Украины Михаил Печенюк, занимающий должность оператора и водителя безэкипажных катеров, обвиняется в продаже военных разработок программного обеспечения, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), частным лицам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также предоставил скриншоты с сайта, на котором осуществлялась продажа разработок. Информация о реализации военных технологий была получена пророссийскими хакерскими группировками Beregini, Killnet и «Кибер Серп» в результате взлома компьютеров командования ВМС Украины.

«Один из моряков, не скрывая своего имени, продает одну из военных разработок ВМС Украины в сфере программного обеспечения за два доллара на общедоступном сайте для онлайн-покупок», — рассказал представитель Beregini.

Ранее бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию и фото за 80 долларов. Экс-военный признал факт отправки фото и получения денег, но заявил, что не считает, что совершил преступление, и не признал вину.