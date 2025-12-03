Реклама

16:32, 3 декабря 2025Спорт

Бывший игрок сборной СССР назвал главного фаворита РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Бубнов назвал «Краснодар» главным фаворитом РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nataliya Kondratenko / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов на канале «Коммент.Шоу» в YouTube назвал главного фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

По его мнению, это «Краснодар». «Аргумент в том, что "Краснодар" сейчас сильнее остальных по игре. И может еще добавить», — отметил Бубнов.

Ранее главного фаворита РПЛ назвали букмекеры. По мнению аналитиков, это «Зенит», на чемпионство которого можно поставить с коэффициентом 1,95. Чемпионство Краснодара котируется коэффициентом 5,00.

После 17 туров «Краснодар» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. Второе место делят «Зенит» и ЦСКА, в активе которых по 36 очков.

