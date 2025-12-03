Песков: Утверждение, что Путин отверг план США по Украине, не будет верным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая прошла в ночь на 3 декабря в Москве. В частности, пресс-секретарь рассказал о реакции российского лидера на мирный план США по Украине.

По словам Пескова, Путин не отвергал мирный план Вашингтона по разрешению конфликта на Украине. Он назвал переговоры на эту тему рабочим процессом, в ходе которого стороны обменивались мнениями в поисках компромисса.

Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента России также заверил, что Москва готова встречаться с администрацией Трампа в рамках урегулирования конфликта на Украине столько, сколько потребуется.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Песков назвал условие успеха переговоров по Украине

Успех переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине зависит от степени их тишины. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля.

Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше будет продуктивность этих переговоров Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера указал, что именно этого принципа будет придерживаться Москва, и выразил надежду, что «наши американские визави также будут его придерживаться». Поэтому, отвечая на вопрос журналистов о том, зафиксировала ли российская сторона корректировки по мирному плану Трампа на бумаге, Песков заявил, что «специально не будет ничего добавлять».

В Кремле оценили возможность нового разговора Путина и Трампа

Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в любой момент, заверил официальный представитель Кремля.

Разговор возможен в любой момент, есть возможность его организовать оперативно Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера отметил, что на данный момент в этом разговоре нет необходимости. По его словам, для начала необходимо достичь определенных результатов на экспертном уровне. Песков напомнил, что ранее об этом говорил и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Переговоры в Кремле длились почти пять часов

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера состоялась в ночь на 3 декабря в Кремле. Политики провели за переговорами почти пять часов. С российской стороны во встрече также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам помощника российского лидера, в ходе переговоров обсуждались несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Он назвал разговор конструктивным, весьма полезным и содержательным. Кроме того, Ушаков сообщил, что Путин передал через Уиткоффа привет своему американскому коллеге, а также ряд политических сигналов.