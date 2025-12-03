Депутат призвал бесплатно установить счетчики в квартиры россиянам

Депутат Миронов призвал системы ЖКХ оплатить россиянам установку счетчиков

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил бесплатно установить приборы учета коммунальных услуг россиянам. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на инициативу.

Приборы должны быть установлены за счет системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), уверен депутат. Он напомнил, что во многих домах старого жилфонда установить счетчики невозможно, из-за чего люди вынуждены оплачивать коммунальные услуги по повышенным тарифам. Миронов считает это несправедливым.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал идею введения платных цифровых квитанций за «коммуналку» новым способом залезть гражданам в карман. Он также предложил заморозить текущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и усовершенствовать регулирование движения денежных средств внутри отрасли.