Дмитриев оценил одним словом переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером продуктивными

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, с главой РФ Владимиром Путиным продуктивной. Об этом политик написал в соцсети X.

«Продуктивно», — отметил Дмитриев.

Также глава РФПИ сопроводил свой пост смайликом в виде голубя-мира.

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле завершилась, она длилась почти пять часов. Переговоры начались 2 декабря около 19:40 по московскому времени.

До этого Кирилл Дмитриев на фоне визита Уиткоффа в Россию заявил о важном дне для мира. В свою очередь, депутат Петр Толстой рассказал, что Владимир Путин перед переговорами со спецпосланником главы США и зятем Трампа был настроен трезво, жестко и оптимистично.