19:44, 3 декабря 2025Россия

Дмитрия Медведева наградили за особый вклад в развитие государства и права

Зампреда СБ Медведева наградили премией «Юрист года» за вклад в развитие права
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева наградили премией «Юрист года» за особый вклад в развитие государства и права. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, номинация, в которой политик получил награду, появилась только в 2025 году.

Премия «Юрист года» была основана самим Медведевым в 2009 году, когда тот занимал должность президента России.

Ранее сегодня зампред СБ Медведев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас — «мерзкие ворюги-русофобки» и «свихнувшиеся ведьмы».

