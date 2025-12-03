Реклама

Россия
11:47, 3 декабря 2025Россия

Медведев жестко высказался о Европе

Медведев: Пока РФ и США обсуждают прекращение конфликта, ЕС продвигает войну
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Пока руководство России и США обсуждают прекращение конфликта на Украине, власти Евросоюза (ЕС) продвигают войну до последнего украинца. Об этом написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас — «мерзкие ворюги-русофобки», на которых «негде ставить пробы». Он добавил, что рассчитывает, что они разделят судьбу задержанной по подозрению в мошенничестве экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.

«Остается надеяться, что две свихнувшиеся ведьмы скоро последуют путем г-жи Могерини. Либо вообще закончат как два героя [фильма "Залечь на дно в Брюгге"]», — жестко высказался он. Известно, что героев фильма ждали тяжелые ранения и смерть.

Задержание Могерини произошло 2 декабря. Бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

