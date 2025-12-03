Дочь основателя «Кофемании» похвасталась помолвочным кольцом

Дочь основателя «Кофемании» Игоря Журавлева похвасталась помолвочным кольцом

Дочь основателя сети ресторанов-кофеен «Кофемания» Игоря Журавлева Мария Журавлева похвасталась помолвочным кольцом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя наследница предпринимателя предстала на размещенных кадрах на пляже в Мадагаскаре. Она позировала со своим возлюбленным — 35-летним предпринимателем и инвестором Эдуардом Гуриновичем.

Так, девушка продемонстрировала кольцо на безымянном пальце с деталью в виде рук, держащих прозрачный камень в форме сердца. «Я сказала "да"», — указала в подписи автор поста.

При этом для фото она надела облегающий черный топ с глубоким декольте и белые брюки с завышенной талией.

В ноябре сожительница российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова спровоцировала слухи о помолвке.