Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 3 декабря 2025Россия

С Долиной предложили поступить по аналогии с Ефремовым

Публицист Холмогоров заявил, что с Долиной нужно было поступить, как с Ефремовым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

С продавшей квартиру «из-за мошенников», а позже вернувшей жилье и не отдавшей покупателям деньги артисткой Ларисой Долиной нужно было поступить так же, как и с Михаилом Ефремовым, виновником смертельной аварии. Аналогию провел российский публицист Егор Холмогоров в эфире радио Радио Sputnik, запись опубликована на Rutube.

Холмогоров напомнил, что Михаилу Ефремову не удалось избежать справедливого наказания, и предложил поступить с певицей так же — по закону — однако в итоге общество столкнулось с последствиями «казуса Долиной».

«Не отмазали Михаила Ефремова (...) Это был прям конкретный пример, что артистический статус тебя не спасет (...) Вот здесь то же самое нужно было на примере Долиной показать, а показано пока прямо противоположное», — заявил публицист. Он добавил, что у общества остается надежда на решение Верховного Суда.

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok