С Долиной предложили поступить по аналогии с Ефремовым

Публицист Холмогоров заявил, что с Долиной нужно было поступить, как с Ефремовым

С продавшей квартиру «из-за мошенников», а позже вернувшей жилье и не отдавшей покупателям деньги артисткой Ларисой Долиной нужно было поступить так же, как и с Михаилом Ефремовым, виновником смертельной аварии. Аналогию провел российский публицист Егор Холмогоров в эфире радио Радио Sputnik, запись опубликована на Rutube.

Холмогоров напомнил, что Михаилу Ефремову не удалось избежать справедливого наказания, и предложил поступить с певицей так же — по закону — однако в итоге общество столкнулось с последствиями «казуса Долиной».

«Не отмазали Михаила Ефремова (...) Это был прям конкретный пример, что артистический статус тебя не спасет (...) Вот здесь то же самое нужно было на примере Долиной показать, а показано пока прямо противоположное», — заявил публицист. Он добавил, что у общества остается надежда на решение Верховного Суда.

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.

