Финляндия получила ноту от России

МИД Финляндии получил от России ноту о прекращении части энергосоглашения

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии получило от России ноту о прекращении действия части двустороннего энергосоглашения по гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Вуокса. Об этом сообщает Yle.

«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия. Они продлятся до 5 декабря.

9 декабря власти Финляндии проверят готовность строящегося забора на границе с Россией.