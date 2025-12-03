Реклама

Фон дер Ляйен поссорилась с Каллас

Politico: В Европе рассказали, что фон дер Ляйен еще больше поссорилась с Каллас
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Личный конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас еще больше обострился. Об этом со ссылкой на источники в европейских властях пишет американский журнал Politico.

«Эта история, похоже, обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и (..) Каллас», — передает издание слова четырех своих высокопоставленных собеседников.

При этом в ссоре двух еврочиновниц сотрудники подчиненного Каллас дипведомства встают на сторону фон дер Ляйен, отмечает Politico.

2 декабря бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Полиция задержала бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии и директора колледжа Европы Федерику Могерини по делу о мошенничестве, а также бывшего генсека Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

