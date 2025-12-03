Глава Пентагона представил ужин Путина, Трампа и Зеленского «под русским соусом»

Глава Пентагона Хегсет назвал ужин Путина, Трампа и Зеленского идеальным

Глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл идеальную компанию для ужина: президенты России, США и Украины Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский едят салат с русским соусом. Мыслями политик поделился в подкасте журналистки Кэйти Миллер, опубликованном на YouTube.

«Это был бы ужин за мир», — подчеркнул политик. Глава Пентагона уточнил, что на таком мероприятии подавали бы салат с «русской заправкой».

Русский соус — это пикантная заправка для салатов на основе майонеза и кетчупа.

3 декабря встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле завершилась, она длилась почти пять часов.