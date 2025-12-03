Глава ВТБ анекдотом про нищего прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Костин анекдотом про нищего прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» анекдотом про нищего прокомментировал спор банков и маркетплейсов.

Руководитель банка рассказал, что в анекдоте речь идет о нищем, который торгует семечками. Другой нищий попросил у торговца доллар.

«Он говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь», — сказал Костин.

По его словам, у каждого должна быть своя роль. Глава ВТБ считает не вполне добросовестной конкуренцией и неравными условиями ситуацию, когда по карте банка товар стоит, например, 100 рублей, а при оплате карточкой банка от маркетплейса — 90.

Ранее сообщалось, что Центробанк встал на сторону крупнейших российских банков, требующих ограничить финансирование скидок-бонусов на маркетплейсах.

