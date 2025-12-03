Госдума расширила право на бесплатное профобразование для одной категории россиян

Госдума приняла закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

Госдума приняла закон, расширяющий право россиян из категории участников специальной военной операции (СВО) на бесплатное образование. О результатах рассмотрения проекта рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Согласно принятому документу, военнослужащие, принимавшие участие в СВО, смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.

Володин назвал важным вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения из зоны боевых действий. «Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого», — подчеркнул он.

Председатель Госдумы также добавил, что с начала спецоперации депутатами принято 148 законов по поддержке ее участников и их семей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России резко выросло бойцов СВО и их родственников, зачисленных в вузы на льготных условиях. Речь шла о 28 383 студентах, поступивших в учебные заведения по отдельной квоте.