17:06, 3 декабря 2025

Известная актриса объяснила экстремальное похудения фразой «сделала это, чтобы выжить»

Актриса Эми Шумер объяснила, что решила похудеть из-за синдрома Кушинга
Мария Винар

Фото: Santi Ramales / BACKGRID / Legion-Media

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер объяснила экстремальное похудение фразой «сделала это, чтобы выжить». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Красотка на всю голову» уточнила, что сбросила не 15 килограммов, как ранее говорили в СМИ, а 22. Шумер пояснила, что решила похудеть не ради внешнего вида. «Не для того, чтобы выглядеть сексуально, это, конечно, приятно и временно. Я сделала это, чтобы выжить», — заявила она.

По ее словам, у нее был синдром Кушинга — эндокринное заболевание, вызванное избытком гормонов коры надпочечников. «У меня была болезнь, из-за которой лицо становится очень опухшим. Она могла лишить меня жизни. Прошу прощения за любые чувства, которые у вас возникли из-за того, что я так похудела», — призналась знаменитость.

В ноябре стало известно, что Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения из-за неприязни к старой внешности. Позже актриса опровергла данную информацию и заявила, что гордится собой до и после коррекции веса.

