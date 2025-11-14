Ценности
Известная актриса объяснила решение удалить все фото в соцсетях до похудения

Актриса Эми Шумер заявила, что гордится своей внешностью до и после похудения
Мария Винар

Фото: @amyschumer

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер объяснила решение удалить все фото в соцсетях до похудения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда «Красотки на всю голову» опровергла сообщения СМИ о том, что она очистила аккаунт от старых снимков из-за неприязни к старой внешности. Шумер заявила, что гордится собой до и после коррекции веса. «Я работала над тем, чтобы избавиться от боли, и наконец-то это удалось. Эндометриоз отступил. Спина заживает. Синдром Кушинга исчез, и мое лицо вернулось к норме», — объяснила она.

По ее мнению, соцсети помогают показать миру то, что можно достичь. «Я чувствую себя сильной и красивой, и мне было приятно этим делиться. Уверена, мой вес всегда будет колебаться», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Эми Шумер показала без фильтров фигуру после похудения. Тогда актриса запечатлела себя в зеркале в бра-топе и спортивных брюках.

