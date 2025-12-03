Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

Суд взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой более 450 тыс. руб. на ремонт соседям

Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обязали оплатить ремонт затопленным соседям. Пресненский районный суд Москвы взыскал с нее более 450 тысяч рублей после инцидента с заливом чужого жилья, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

«Решением Пресненского районного суда города Москвы от 3 декабря 2025 года удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации. Суд постановил взыскать с Кудрявцевой В.Л. в пользу АО "АльфаСтрахование" сумму ущерба в размере 463 446 руб.», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, знаменитость будет вынуждена возместить компании расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Речь идет о случае, когда телеведущая была в отъезде и затопила квартиру снизу. По словам Кудрявцевой, авария произошла из-за ТСЖ. На фоне холода в квартире лопнула батарея, и жилье залило водой. В отличие от соседского, жилье знаменитости не было застраховано.