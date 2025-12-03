Реклама

Каллас пообещала «полную ясность» и сотрудничество со следствием

Виктория Кондратьева
Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза (ЕС) готово сотрудничать со следствием, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо главы евродипломатии сообщает Reuters.

Чиновница написала, что ее подчиненные будут «полностью сотрудничать со следствием» и внесут полную ясность в расследование нашумевшего коррупционного скандала в европейских органах власти.

Ранее брюссельские источники журнала Politico рассказали, что между Каллас и нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обострился старый личный конфликт.

2 декабря полиция Бельгии обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве правоохранители задержали вице-президента Еврокомиссии, экс-главу евродипломатии Федерику Могерини. Вместе с ней были пойманы один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти и бывший генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

