Каллас пообещала «полную ясность» и сотрудничество со следствием

Reuters: Каллас из-за дела о мошенниках ЕС пообещала сотрудничать со следствием

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза (ЕС) готово сотрудничать со следствием, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо главы евродипломатии сообщает Reuters.

Чиновница написала, что ее подчиненные будут «полностью сотрудничать со следствием» и внесут полную ясность в расследование нашумевшего коррупционного скандала в европейских органах власти.

Ранее брюссельские источники журнала Politico рассказали, что между Каллас и нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обострился старый личный конфликт.

2 декабря полиция Бельгии обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве правоохранители задержали вице-президента Еврокомиссии, экс-главу евродипломатии Федерику Могерини. Вместе с ней были пойманы один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти и бывший генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.