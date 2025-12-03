Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 3 декабря 2025Бывший СССР

Грузия потребовала извинений

Грузия требует извинений от ЕС из-за сообщений о химическом оружии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия требует извинений от Европейского союза (ЕС) из-за сообщений о химическом оружии. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает «Первый канал грузинского телевидения».

«Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО (неправительственные организации — "прим. Ленты.ру")», — рассказал Папуашвили.

Кроме того, спикер грузинского парламента назвал это гибридной войной против Тбилиси.

Накануне издание BBC в своем материале обвинило власти страны и правящую партию «Грузинская мечта» в якобы применении химического оружия в ходе прошлогодних оппозиционных протестов в Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны не планирует пересматривать статус Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси их считают своими территориями, в то время как руководства стран объявили независимость в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Грузия потребовала извинений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok