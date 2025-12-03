Грузия требует извинений от ЕС из-за сообщений о химическом оружии

Грузия требует извинений от Европейского союза (ЕС) из-за сообщений о химическом оружии. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает «Первый канал грузинского телевидения».

«Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО (неправительственные организации — "прим. Ленты.ру")», — рассказал Папуашвили.

Кроме того, спикер грузинского парламента назвал это гибридной войной против Тбилиси.

Накануне издание BBC в своем материале обвинило власти страны и правящую партию «Грузинская мечта» в якобы применении химического оружия в ходе прошлогодних оппозиционных протестов в Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны не планирует пересматривать статус Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси их считают своими территориями, в то время как руководства стран объявили независимость в 2008 году.