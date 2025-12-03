В Грузии рассказали о пересмотре статуса Абхазии и Южной Осетии

Грузия не планирует пересматривать статус Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузинского телевидения».

«Для нас это [территориальный вопрос] красная линия. Конечно, этот вопрос не подлежит никаким компромиссам. Деоккупация — это красная линия, которую мы, естественно, пересматривать не собираемся», — заявил глава кабмина Грузии.

Премьер Грузии ответил на заявление МИД РФ о том, что предпосылок для возобновления политического диалога между Россией и Грузией нет. Ведомство отмечает, что власти южнокавказской страны придерживаются политики, схожей с позицией экс-президента Михаила Саакашвили.

Под деоккупацией Кобахидзе подразумевает то, что Тбилиси не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Россия официально признала их суверенитет в 2008 году.

Ранее нынешние власти Грузии во главе с партией «Грузинская мечта» заявили, что упразднят администрацию Южной Осетии в структуре органов исполнительной власти страны и откажутся от использования этого термина.