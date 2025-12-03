Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 3 декабря 2025Бывший СССР

В Грузии рассказали о пересмотре статуса Абхазии и Южной Осетии

Кобахидзе: Грузия не планирует пересматривать статус Абхазии и Южной Осетии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Грузия не планирует пересматривать статус Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузинского телевидения».

«Для нас это [территориальный вопрос] красная линия. Конечно, этот вопрос не подлежит никаким компромиссам. Деоккупация — это красная линия, которую мы, естественно, пересматривать не собираемся», — заявил глава кабмина Грузии.

Премьер Грузии ответил на заявление МИД РФ о том, что предпосылок для возобновления политического диалога между Россией и Грузией нет. Ведомство отмечает, что власти южнокавказской страны придерживаются политики, схожей с позицией экс-президента Михаила Саакашвили.

Под деоккупацией Кобахидзе подразумевает то, что Тбилиси не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Россия официально признала их суверенитет в 2008 году.

Ранее нынешние власти Грузии во главе с партией «Грузинская мечта» заявили, что упразднят администрацию Южной Осетии в структуре органов исполнительной власти страны и откажутся от использования этого термина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok