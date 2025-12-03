Медведев заявил, что Могерини мало было денег на посту главы евродипломатии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о задержании экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и предположил, что ей было мало денег. Пост появился на канале политика в MАХ.

«Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег на должности министра иностранных дел объединенной Европы», — написал Медведев.

Он также сравнил Могерини с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Последних он назвал ворюгами и русофобками, которые не стали ждать пенсии.

Задержание Могерини произошло 2 декабря. Бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.