Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 3 декабря 2025Россия

Медведев высказался о задержании экс-главы евродипломатии словами «пошла вразнос»

Медведев заявил, что Могерини мало было денег на посту главы евродипломатии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о задержании экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и предположил, что ей было мало денег. Пост появился на канале политика в MАХ.

«Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег на должности министра иностранных дел объединенной Европы», — написал Медведев.

Он также сравнил Могерини с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Последних он назвал ворюгами и русофобками, которые не стали ждать пенсии.

Задержание Могерини произошло 2 декабря. Бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok