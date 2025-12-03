МИД Венгрии описал «ястребов» НАТО словами «потеряли связь с реальностью»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Ястребы в НАТО потеряли связь с реальностью

Страны — участницы Североатлантического альянса, яростно выступающие за продолжение конфликта на Украине, потеряли связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит Reuters.

«Фанатично настроенные ястребы в НАТО утратили всю связь с реальностью (...). Ход этого конфликта (на Украине — прим. "Ленты.ру") нельзя переломить на поле боя», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен отправлять Киеву ни деньги, ни вооружения. Также министр добавил, что венгерские власти поддерживают все мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО смогли значительно увеличить закупки по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Он отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективу увеличения суммы закупок с 4 миллиардов до 5 миллиардов долларов до конца декабря, однако признал, что «Киеву может понадобиться больше».