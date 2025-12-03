Мужчина уговорил жену на групповой секс и сильно разочаровался

Мужчина уговорил жену заняться групповым сексом, но, когда пришло время воплотить план, она ему отказала. О разочаровывающем опыте мужчина рассказал изданию The Guardian.

51-летний Джон признался, что с ранней юности мечтал попробовать групповой секс, но реальная возможность осуществить мечту появилась лишь в зрелом возрасте, когда он встретил Софи. «Она рассказала мне о групповом сексе, который у нее был, и мы договорились о встрече с парой из приложения для знакомств, но Софи струсила. Теперь, когда медовый месяц уже позади, Софи передумала и больше не хочет заниматься групповым сексом», — пожаловался мужчина.

Джон заявил, что ситуация его разочаровала и что он злится на возлюбленную, так как с бывшим партнером она была готова к экспериментам, а с ним — нет.

50-летняя Софи рассказала, что, действительно, дала обещание, так как хотела угодить Джону. Однако, поразмыслив, решила, что опыт группового секса был неправильным, и она не хочет его повторять. «Если мы займемся сексом с другими, боюсь, я пожалею об этом. У нас такие прекрасные отношения, и я не хочу их портить», — объяснила она.

