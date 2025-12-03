Мужчина ворвался в студию российской радиостанции и пригрозил взорвать ее

В Санкт-Петербурге, во время прямого эфира радиостанции «ШОК ФМ» неизвестный мужчина ворвался в студию, напал на ведущего и потребовал эфирного времени, угрожая подорвать здание. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, злоумышленник ворвался в студию, грубо оттолкнул ведущего, и, воспользовавшись паузой, заявил, что готов все взорвать. Он самостоятельно включил микрофон и заявил, что на Москву полетят атомные бомбы. Пока один из гостей студии отвлекал его, ведущий вызвал полицию.

Прибывшие на место оперативники задержали фигуранта. Им оказался 52-летний приезжий по имени Нурлан. Выяснилось, что ранее он уже пытался захватить аналогичным способом радиостанцию «Питер ФМ».

