Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:29, 3 декабря 2025Силовые структуры

Мужчина ворвался в студию российской радиостанции и пригрозил взорвать ее

В Петербурге мужчина ворвался в студию радио «ШОК ФМ» и угрожал взорвать здание
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге, во время прямого эфира радиостанции «ШОК ФМ» неизвестный мужчина ворвался в студию, напал на ведущего и потребовал эфирного времени, угрожая подорвать здание. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, злоумышленник ворвался в студию, грубо оттолкнул ведущего, и, воспользовавшись паузой, заявил, что готов все взорвать. Он самостоятельно включил микрофон и заявил, что на Москву полетят атомные бомбы. Пока один из гостей студии отвлекал его, ведущий вызвал полицию.

Прибывшие на место оперативники задержали фигуранта. Им оказался 52-летний приезжий по имени Нурлан. Выяснилось, что ранее он уже пытался захватить аналогичным способом радиостанцию «Питер ФМ».

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать подъезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине. Какие прогнозы о завершении конфликта делают в США?

    В России спрогнозировали решения по конфликту на Украине после переговоров с США в Кремле

    Стало известно о проверке СБУ командования одного из полков ВСУ

    Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

    На Западе высказались об отсутствии Рубио на встрече НАТО по Украине

    Поиски пропавшего 11 лет назад гражданского самолета возобновят

    Владелец турецкого танкера разорвал отношения с Россией

    Мотивы организаторов атак на суда в Черном море объяснили

    Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

    Мужчина уговорил жену на групповой секс и сильно разочаровался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok