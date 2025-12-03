Мужчине пришлось спасать пришедшего к нему по вызову слесаря

В Сингапуре врачу реанимации пришлось спасать слесаря. Об этом пишет Mothership.

Фрэнсис Леон вызвал слесаря, когда не смог открыть дверь в свою комнату. Пришедший по вызову мужчина начал вскрывать замок и, по словам врача, выглядел очень бодрым. Однако вскоре мастер внезапно уперся лбом в дверь, а потом упал на бок. Врач сразу определил, что у слесаря случился инфаркт, и начал реанимировать его. В это время соседка Леона вызвала скорую.

В итоге врач 14 минут делал мужчине непрямой массаж сердца, пока не подоспели его коллеги. Слесаря благополучно доставили в больницу. Леон рассказал, что за семь лет работы в реанимации привык спасать жизни, однако обычно делал это под контролем коллег и с использованием современного оборудования. Случай со слесарем он назвал совершенно новым опытом.

1 декабря Леон навестил спасенного в больнице и отметил, что тот уже дышит самостоятельно. «Я рад, что он выжил», — подытожил врач.

