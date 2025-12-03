Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:15, 3 декабря 2025Из жизни

Мужчине пришлось спасать пришедшего к нему по вызову слесаря

Врачу пришлось спасать слесаря, который пришел вскрывать дверь его комнаты
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @leonranzyyogi

В Сингапуре врачу реанимации пришлось спасать слесаря. Об этом пишет Mothership.

Фрэнсис Леон вызвал слесаря, когда не смог открыть дверь в свою комнату. Пришедший по вызову мужчина начал вскрывать замок и, по словам врача, выглядел очень бодрым. Однако вскоре мастер внезапно уперся лбом в дверь, а потом упал на бок. Врач сразу определил, что у слесаря случился инфаркт, и начал реанимировать его. В это время соседка Леона вызвала скорую.

В итоге врач 14 минут делал мужчине непрямой массаж сердца, пока не подоспели его коллеги. Слесаря благополучно доставили в больницу. Леон рассказал, что за семь лет работы в реанимации привык спасать жизни, однако обычно делал это под контролем коллег и с использованием современного оборудования. Случай со слесарем он назвал совершенно новым опытом.

Материалы по теме:
«Тянет наброситься на них и задушить» Американский врач о войне между российскими докторами и пациентами
«Тянет наброситься на них и задушить»Американский врач о войне между российскими докторами и пациентами
22 марта 2018
«Только так можно человека вырвать у смерти» Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
«Только так можно человека вырвать у смерти»Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
23 января 2018

1 декабря Леон навестил спасенного в больнице и отметил, что тот уже дышит самостоятельно. «Я рад, что он выжил», — подытожил врач.

Ранее сообщалось, что в Китае абитуриент пожертвовал сдачей важного экзамена, чтобы помочь потерявшему сознание однокурснику. Приятели направлялись в университет на такси, когда один из них потерял сознание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok