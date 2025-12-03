Реклама

На Западе заявили об угрозе политической карьере Зеленского

Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Западное издание The Telegraph заявило, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за коррупционного скандала и сложной обстановки на фронте.

Журналист Роджер Олифант отметил, что минувшая неделя была тяжелой для Киева и в особенности для главы государства. Политик лишился главы своего офиса Андрея Ермака, в это же время в России объявили о контроле над Красноармейском (Покровском), который является стратегически важным для украинской обороны городом.

«А американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — говорится в публикации.

Олифант выразил мнение, что Зеленский может не застать завершение конфликта на Украине, находясь у власти.

1 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США и Киев во время переговоров во Флориде рассматривали вариант обмена территориями между Россией и Украиной.

