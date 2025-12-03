Обвиняемого в удушении россиянки в апарт-отеле отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд взял под стражу 31-летнего Шамиля Магомедова по обвинению в расправе над девушкой в апарт-отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В СИЗО мужчина пробудет до 1 февраля 2026 года. По версии следствия, утром 30 ноября он схватил девушку за шею и уткнул лицом в подушку. В результате потерпевшая не выжила.

Девушку без признаков жизни нашли 2 декабря. Было возбуждено уголовное дело. Позже сообщалось, что удушение произошло во время секса — мужчина якобы придушил партнершу, но не рассчитал силу.

