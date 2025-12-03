Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 3 декабря 2025Силовые структуры

Обвиняемого в удушении россиянки в апарт-отеле отправили в СИЗО

В Петербурге суд взял под стражу обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд взял под стражу 31-летнего Шамиля Магомедова по обвинению в расправе над девушкой в апарт-отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В СИЗО мужчина пробудет до 1 февраля 2026 года. По версии следствия, утром 30 ноября он схватил девушку за шею и уткнул лицом в подушку. В результате потерпевшая не выжила.

Девушку без признаков жизни нашли 2 декабря. Было возбуждено уголовное дело. Позже сообщалось, что удушение произошло во время секса — мужчина якобы придушил партнершу, но не рассчитал силу.

Ранее стало известно, что в Астрахани матери-одиночке грозит до шести лет колонии из-за обратного перевода.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok