23:19, 3 декабря 2025Мир

Опубликованы новые кадры с острова Эпштейна

NYP: Демократы Конгресса США показали новые кадры с острова Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи с частного острова Little St. James в Карибском море, принадлежавшего покойному финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

На опубликованных фотографиях видно, что на острове находилась роскошная резиденция. На снимках запечатлены помещения, напоминающие стоматологический кабинет, а также спальни и душевые, украшенные масками исторических личностей.

В одной из комнат был сфотографирован стационарный телефон со списком номеров быстрого набора, при этом часть имен в списке была скрыта от публикации.

Представитель демократов Роберт Гарсия отметил, что опубликованные материалы демонстрируют «тревожную обстановку», в которой жил и действовал Эпштейн на своем острове. Он подчеркнул, что раскрытие этих снимков направлено на обеспечение прозрачности расследования и восстановление полной картины преступлений финансиста.

Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один. Теперь «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» должен пройти утверждение в Сенате.

