Орешкин перефразировал Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозах по курсу рубля, перефразировал высказывание российского футболиста Андрея Аршавина. Слова замплавы АП приводит ТАСС.

«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы», — сказал Орешкин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал курс российской валюты в 78 рублей за доллар вредным как для федерального бюджета, так и для отечественных экспортеров. При излишне крепких котировках ориентированные на внешние рынки компании теряют в прибыли.