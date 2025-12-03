Реклама

Экономика
00:21, 3 декабря 2025

Орешкин перефразировал Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозах по курсу рубля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозах по курсу рубля, перефразировал высказывание российского футболиста Андрея Аршавина. Слова замплавы АП приводит ТАСС.

«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы», — сказал Орешкин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал курс российской валюты в 78 рублей за доллар вредным как для федерального бюджета, так и для отечественных экспортеров. При излишне крепких котировках ориентированные на внешние рынки компании теряют в прибыли.

