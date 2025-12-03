Реклама

03:01, 3 декабря 2025Забота о себе

Перечислены решаемые благодаря пластике анала проблемы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Колопроктолог Данило Муньос заявил, что анальная пластика может преследовать как функциональные, так и эстетические цели. В беседе с изданием Metropoles он перечислил проблемы, которые можно решить благодаря этой операции.

По словам Муньоса, хирургическое вмешательство необходимо, если у человека имеется слабость анального сфинктера, которая привела к непроизвольному отхождению газов или даже недержанию кала. Другими показаниями он назвал послеродовые и послеоперационные осложнения, а также потерю упругости во время анального секса.

Однако некоторые люди решаются на пластику анала из-за серьезного беспокойства о внешнем виде этой зоны, пояснил доктор. «Как и у любой интимной операции, у нее существуют риски: инфекции, кровотечение, сильная послеоперационная боль, а при чрезмерном затягивании — затруднение дефекации, трещины и даже ухудшение анальной функции», — предупредил он.

Ранее колопроктолог Бадма Башанкаев рассказал, как справиться с запором. Для этого, утверждает он, стоит включить в рацион фрукты и овощи.

