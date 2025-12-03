Реклама

22:56, 3 декабря 2025Путешествия

Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Домодедово

«112»: Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Пхукет приземлился в Домодедово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Подавший сигнал бедствия самолет компании Red Wings рейсом МоскваПхукет приземлился в Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Red Wings, ранее подавший сигнал бедствия из-за возгорания двигателя, успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово», — говорится в публикации. По предварительной информации, пострадавших нет.

Борт вылетел в 21:19, а спустя время у него загорелся двигатель. Пилоты подали сигнал бедствия и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Борт час кружил в небе над Подмосковьем, сжигая топливо. Всего в самолете находятся 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

