Летевший из Москвы на Пхукет самолет подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия в небе над Московской областью. Уже на протяжении часа воздушное судно летает в районе Ступино, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, сейчас самолет сжигает топливо и готовится к посадке. Shot не уточняет, что произошло с воздушным судном. Однако, по информации Telegram-канала «112», у него загорелся левый двигатель.

Всего на борту находятся 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

