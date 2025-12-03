Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 3 декабря 2025Путешествия

Самолет совершил экстренную посадку из-за желавшего сесть рядом с девушкой пассажира

Daily Mail: Самолет в Японии совершил экстренную посадку из-за дебошира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажирский самолет в Японии совершил экстренную посадку из-за желавшего сесть рядом со своей девушкой мужчины. Видео его спора с бортпроводницами публикует Daily Mail.

Уточняется, что борт вылетел из японской Нариты вечером в понедельник, 1 декабря. В течение двух часов полета один из пассажиров пытался пересесть в кресло рядом со своей девушкой, однако хозяин этого места отказался меняться. Недовольный мужчина продолжал спорить с бортпроводниками, их разговор был записан на видео очевидцем.

В результате пилотам пришлось вернуться в Нариту, потратив еще два часа полета на это. О дальнейшей судьбе дебошира не сообщается.

Ранее разгневанная пассажирка обматерила стюардессу на рейсе в США и была вынуждена покинуть самолет. Инцидент произошел в ноябре на борту United Airlines. Рейс из Нью-Джерси в Чарльстон, штат Южная Каролина, задержался на три часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok