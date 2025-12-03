Самолет совершил экстренную посадку из-за желавшего сесть рядом с девушкой пассажира

Daily Mail: Самолет в Японии совершил экстренную посадку из-за дебошира

Пассажирский самолет в Японии совершил экстренную посадку из-за желавшего сесть рядом со своей девушкой мужчины. Видео его спора с бортпроводницами публикует Daily Mail.

Уточняется, что борт вылетел из японской Нариты вечером в понедельник, 1 декабря. В течение двух часов полета один из пассажиров пытался пересесть в кресло рядом со своей девушкой, однако хозяин этого места отказался меняться. Недовольный мужчина продолжал спорить с бортпроводниками, их разговор был записан на видео очевидцем.

В результате пилотам пришлось вернуться в Нариту, потратив еще два часа полета на это. О дальнейшей судьбе дебошира не сообщается.

Ранее разгневанная пассажирка обматерила стюардессу на рейсе в США и была вынуждена покинуть самолет. Инцидент произошел в ноябре на борту United Airlines. Рейс из Нью-Джерси в Чарльстон, штат Южная Каролина, задержался на три часа.