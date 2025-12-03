Поиски пропавшего 11 лет назад гражданского самолета возобновят

NST: В Малайзии возобновят поиски пропавшего 11 лет назад самолета с 239 людьми

Поиски пропавшего в марте 2014 года гражданского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из столицы Малайзии в Пекин, возобновят 30 декабря 2025 года. Об этом сообщает портал New Straits Times со ссылкой на министерство транспорта государства.

Искать пропавший с 239 людьми Boeing 777 рейса MH370 на дне океана будет американская компания Ocean Infinity на протяжении 55 дней. По одной из версий самолет потерпел крушение в южной части Индийского океана. Все пассажиры и члены экипажа официально числятся погибшими.

Власти Малайзии согласовали с компанией работы по поиску обломков еще в марте текущего года, но в апреле работы пришлось приостановить из-за плохой погоды.

