Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

Появилась информация о задержании двух человек, которые причастны к сожжению украинца в Вене. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на национальную полицию.

«В Нацполиции Украины подтвердили изданию задержание двух человек, которые проверяются на причастность к смерти украинца в Вене», — сказано в публикации. Детали не сообщаются.

29 ноября в Вене нашли 21-летнего жителя Украины. Его избили, подожгли автомобиль Mercedes, из которого выбраться молодой человек уже не успел.

Позднее стало известно, что жертвой оказался сын заместителя мэра Харькова, Данила Кузьмин. Мотивом расправы могли стать финансовые долги.