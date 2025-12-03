Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 3 декабря 2025Бывший СССР

Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

«РБК-Украина»: Задержаны два человека, причастных к сожжению украинца в Вене
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

Появилась информация о задержании двух человек, которые причастны к сожжению украинца в Вене. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на национальную полицию.

«В Нацполиции Украины подтвердили изданию задержание двух человек, которые проверяются на причастность к смерти украинца в Вене», — сказано в публикации. Детали не сообщаются.

29 ноября в Вене нашли 21-летнего жителя Украины. Его избили, подожгли автомобиль Mercedes, из которого выбраться молодой человек уже не успел.

Позднее стало известно, что жертвой оказался сын заместителя мэра Харькова, Данила Кузьмин. Мотивом расправы могли стать финансовые долги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай ответил на инициативу ЕС об изъятии активов России

    Президент Бразилии заявил о наличии химии в их общении с Трампом

    В России оценили вероятность отмены закона о дискредитации армии после окончания СВО

    Закон об ипотеке пересмотрят после «схемы Долиной»

    Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века

    Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

    Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

    Российский курорт назвали самым дорогостоящим для отдыха в декабре

    Еврокомиссия предложила выделить Украине сотни миллиардов из активов России

    Россияне назвали приемлемую цену видеоигр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok