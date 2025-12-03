Реклама

07:38, 3 декабря 2025Россия

В российском регионе после атаки ВСУ оказались повреждены резервуары с топливом

Гусев: В Воронежской области повреждены резервуары с топливом при атаке ВСУ
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Воронежской области при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько резервуаров с топливом. Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Гусева.

Он отметил, что все случилось в одном из районов. Повреждения, по данным воронежского главы, незначительные.

Как заверил Гусев, возгорания допущено не было. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

До этого сообщалось, что всего над регионами России за ночь сбили 102 украинских дрона.

Больше всего беспилотников — 26 — уничтожили в Белгородской области. В Воронежской области было ликвидировано четыре дрона.

Ранее командир роты Геннадий Дорошев рассказал, что украинские бойцы впали в панику во время боев за Красноармейск.

