Россия
03:31, 3 декабря 2025Россия

Путин и Уиткофф обсудили огромные экономические перспективы

Ушаков: Обсудили перспективы будущего экономического взаимодействия России и США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: kremlin.ru

Огромные перспективы будущего экономического взаимодействия обсудили в Кремле российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки (США) Стив Уиткофф. Об этом по итогам встречи рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что данная тема поднималась и на предыдущих встречах, но в этот раз было подчеркнуто, что для этого есть возможности, надо лишь проявить реальную взаимную инициативу.

«Сейчас было подчеркнуто, что если мы действительно хотим сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне», — добавил Ушаков.

В целом помощник президента российского государства назвал эту встречу весьма полезной и продуктивной.

