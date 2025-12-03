Путин на форуме «Мы вместе» наградил волонтера года

Путин на форуме «Мы вместе» вручил статуэтку «Волонтер года-2025» Плужниковой

Президент России Владимир Путин на международном форуме «Мы вместе», проходящем в Москве, наградил Анну Плужникову. Глава государства вручил ей статуэтку «Волонтер года – 2025». Об этом сообщает РИА Новости.

Форум, посвященный добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, объединил около 20 тысяч участников со всех регионов России и 47 зарубежных государств.

В рамках мероприятия также будут подведены итоги движения «Мы вместе» за пять лет, вручены нагрудные знаки «Доброволец России» и запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

2 декабря российский лидер наградил народную и эстрадную певицу, актрису, теле- и радиоведущую Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.