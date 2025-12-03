Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 3 декабря 2025Россия

Путин на форуме «Мы вместе» наградил волонтера года

Путин на форуме «Мы вместе» вручил статуэтку «Волонтер года-2025» Плужниковой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на международном форуме «Мы вместе», проходящем в Москве, наградил Анну Плужникову. Глава государства вручил ей статуэтку «Волонтер года – 2025». Об этом сообщает РИА Новости.

Форум, посвященный добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, объединил около 20 тысяч участников со всех регионов России и 47 зарубежных государств.

В рамках мероприятия также будут подведены итоги движения «Мы вместе» за пять лет, вручены нагрудные знаки «Доброволец России» и запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

2 декабря российский лидер наградил народную и эстрадную певицу, актрису, теле- и радиоведущую Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok