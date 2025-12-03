Реклама

00:24, 3 декабря 2025Россия

Путин пошутил над реакцией Набиуллиной

Путин пошутил, что Набиуллиной понравились все его слова о росте капитализации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовёт!» пошутил над реакцией главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на его предложения по росту капитализации фондового рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский глава отметил, что в стране нужно повышать прозрачность управления акционерными обществами. Кроме того, он поручил кабмину до конца 2026 года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.

«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это все нравится. Мне тоже нравится», — подчеркнул российский лидер.

Однако в современных условиях, по мнению президента, власти должны смотреть на реальное состояние российских госкомпаний.

«Но идти по этому пути, безусловно, нужно», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Центральный банк продолжит смягчение денежно-кредитной политики после снижения ключевой ставки в октября текущего года.

