Силовые структуры
11:19, 3 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыт «казус Долиной»

Адвокат Жорин: В деле певицы Долиной суды пошли по пути односторонней реституции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юридический казус в истории с квартирой певицы Ларисы Долиной связан с неожиданным решением судов пойти по пути односторонней реституции, где добросовестный покупатель остается без жилья и без денег. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» адвокат Сергей Жорин.

По его словам, решения судов по делу Долиной фактически говорят: деньги за квартиру были похищены мошенниками, и артистка их «не получала», поэтому взыскивать с нее нечего.

«Однако, согласно статье 167 ГК РФ, то, что продавец добровольно выдал доступ к ячейке "кураторам из спецслужб", — это именно его риск, а не покупателя», — отмечает юрист.

В законе предусмотрено единственное возможное решение — двусторонняя реституция (юридический термин, означающий возврат сторон договора в первоначальное положение, как если бы сделка не была заключена — прим. «Ленты.ру»), добавляет профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Она отметила, что в ее практике не было ни одного такого дела, когда при признании сделки недействительной стороны не переходили бы в первоначальное положение, то есть продавцу — квартиру, а покупателю — деньги. Несмотря на то, что Долину ввели в заблуждение, добросовестные приобретатели никакого участия в мошеннической схеме не принимали. Айвар считает, что в случае с артисткой суд, видимо, принимал решения, исходя из персоналии.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

О том, почему дело с квартирой Долиной получило огромный резонанс, можно прочитать здесь.

