Раскрыта причина смерти 54-летней бывшей жены Ефремова

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

Причиной смерти советской и российской актрисы Ксении Качалиной, известной по кинолентам «Три сестры» и «Над темной водой», стала острая сердечная недостаточность. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Актрисы не стало в возрасте 54 лет. По данным Shot, она ушла из жизни несколько дней назад.

Известно, что Качалину обнаружил бывший супруг, заслуженный артист России Михаил Ефремов. Женщина лежала рядом с кроватью в своей квартире. Сообщалось, что Ефремов приехал проведать актрису вместе с сыном, но дверь им никто не открыл. Попав в жилище, они пытались сами реанимировать артистку, но затем вызвали скорую помощь и полицию.

Последние годы Ксении Качалиной были нелегкими, ее часто подкарауливали журналисты в попытках сделать хотя бы один кадр. Несколько лет назад актриса прекратила общение с матерью и многими знакомыми, стала практически изолирована от своего прежнего окружения.