Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:35, 3 декабря 2025Культура

Раскрыта причина смерти 54-летней бывшей жены Ефремова

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность
Ольга Коровина

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Причиной смерти советской и российской актрисы Ксении Качалиной, известной по кинолентам «Три сестры» и «Над темной водой», стала острая сердечная недостаточность. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Актрисы не стало в возрасте 54 лет. По данным Shot, она ушла из жизни несколько дней назад.

Известно, что Качалину обнаружил бывший супруг, заслуженный артист России Михаил Ефремов. Женщина лежала рядом с кроватью в своей квартире. Сообщалось, что Ефремов приехал проведать актрису вместе с сыном, но дверь им никто не открыл. Попав в жилище, они пытались сами реанимировать артистку, но затем вызвали скорую помощь и полицию.

Последние годы Ксении Качалиной были нелегкими, ее часто подкарауливали журналисты в попытках сделать хотя бы один кадр. Несколько лет назад актриса прекратила общение с матерью и многими знакомыми, стала практически изолирована от своего прежнего окружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай ответил на инициативу ЕС об изъятии активов России

    Президент Бразилии заявил о наличии химии в их общении с Трампом

    В России оценили вероятность отмены закона о дискредитации армии после окончания СВО

    Закон об ипотеке пересмотрят после «схемы Долиной»

    Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века

    Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

    Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

    Российский курорт назвали самым дорогостоящим для отдыха в декабре

    Еврокомиссия предложила выделить Украине сотни миллиардов из активов России

    Россияне назвали приемлемую цену видеоигр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok