Россиян призвали не устраивать самосуд в отношении Долиной

Концертный директор Ларисы Долиной призвал россиян не устраивать самосуд

Скандал вокруг продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной стал для нее серьезным испытанием в эмоциональном плане. Об этом заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин в разговоре с 360.ru

Представитель артистки подчеркнул, что «справедливость нужна для всех», однако призвал россиян не устраивать травлю певицы. «Устраивать самосуд и публичную охоту — это уже беспредел», — отметил он.

По мнению Пудовкина, об «отмене» Долиной речи не идет. Он сообщил, что исполнительница дает концерты, а слушатели, как и раньше, благодарят ее и «пишут слова поддержки». «Посмотрите на реакцию публики и зал. Аншлаг. Это просто констатация факта», — указал директор певицы.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги. Она намерена отстаивать свои права в Верховном суде.

Ранее продюсер Павел Рудченко предостерег Долину от полной «отмены» среди слушателей. Он напомнил, что карьера исполнительницы зависит от поклонников. Чтобы избежать худшего сценария, он посоветовал певице поддержать покупательницу ее квартиры.